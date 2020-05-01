Corona virüsten iyileşen hasta sayılarında güzel haber | 1 Mayıs dünya geneli haritası canlı

Dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiyi etkileyen 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs küresel salgınındaki son rakamlar ürküttü. Son 24 saatte güncellenen verilere göre 1 Mayıs itibariyle vaka sayısı 3 milyon 500 bin sınırına dayandı. Tüm bu kötü verilerin ardından yüreklere iyileşen hasta sayısının 1 milyonu aşması ise yüreklere su serpti... İşte 1 Mayıs Cuma günü itibariye dünya genelindeki son durum... 1 Mayıs koronavirüs haritası canlı takip...

Dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiyi etkileyen 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs küresel salgınındaki son rakamlar ürküttü. Son 24 saatte güncellenen verilere göre 1 Mayıs itibariyle vaka sayısı 3 milyon 500 bin sınırına dayandı. Tüm bu kötü verilerin ardından yüreklere iyileşen hasta sayısının 1 milyonu aşması ise yüreklere su serpti... İşte 1 Mayıs Cuma günü itibariye dünya genelindeki son durum... 1 Mayıs koronavirüs haritası canlı takip...