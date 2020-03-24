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24.03.2020

Corona virüs yoğun bakımından paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var | Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Londra'da 39 yaşındaki iki çocuk annesi corona virüs hastası yoğum bakım ünitesinden bir video paylaşarak uyarılarda bulunmuştu. Hastane yatağında çektiği video, nefes almakta nasıl zorlandığını gözler önüne sermişti. Virüsü kaptıktan sonra yaşadıklarını ve belirtileri anlatan ve tüm dünyada virüsün yüzü haline gelen iki çocuk annesi kadından haber var...

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