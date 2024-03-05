05 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Çöpten patates toplayan Gazzeli baba: “Çocuklarım için yemeğe ihtiyacım var”

Çöpten patates toplayan Gazzeli baba: “Çocuklarım için yemeğe ihtiyacım var”

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2024 01:34
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları her geçen gün şiddetini, artırarak devam ediyor. Hayatta kalan Gazzeliler ise büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Öyle ki Gazzeli bir baba çocuklarının karnını doyurmak için çöpten patates toplamak zorunda kalıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Çocuklarım için yemeğe ihtiyacım var”
“Çocuklarım için yemeğe ihtiyacım var”
Almanya’da rehine krizi!
Almanya’da rehine krizi!
Harrıs’ten Gazze’de ateşkes çağrısı!
Harrıs’ten Gazze’de ateşkes çağrısı!
Arap basınında ‘KAAN’ rüzgarı!
Arap basınında ‘KAAN’ rüzgarı!
Filistin Devlet Başkanı Türkiye’ye geliyor!
Filistin Devlet Başkanı Türkiye’ye geliyor!
İsrail hükümetinde gerilim!
İsrail hükümetinde gerilim!
Dünya Filistin için sokakta!
Dünya Filistin için sokakta!
Kayalıklara çarpan tekne battı!
Kayalıklara çarpan tekne battı!
Haite’de 3 binden fazla mahkum firar etti!
Haite’de 3 binden fazla mahkum firar etti!
Dev kaya kamyonun üzerine düştü!
Dev kaya kamyonun üzerine düştü!
ABD’de PKK/YPG’ye üst düzey ziyaret!
ABD’de PKK/YPG'ye üst düzey ziyaret!
Almanya Rusya’ya mı saldıracak?
Almanya Rusya'ya mı saldıracak?
Daha Fazla Video Göster