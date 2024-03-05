Çöpten patates toplayan Gazzeli baba: “Çocuklarım için yemeğe ihtiyacım var”

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları her geçen gün şiddetini, artırarak devam ediyor. Hayatta kalan Gazzeliler ise büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Öyle ki Gazzeli bir baba çocuklarının karnını doyurmak için çöpten patates toplamak zorunda kalıyor.

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