02 Ocak 2022, Pazar
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Colorado'daki yangında 991 ev yandı, 3 kişi kayıp
ABD yeni yıla tarihin en büyük yangın felaketini yaşayarak girdi. Colorado eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında 991 ev küle döndü, 3 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Binlerce kişi tahliye edildi. Yangının büyük bir bölümünün yoğun kar yağışı sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. İşte felaketten kareler...