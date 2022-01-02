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Colorado'daki yangında 991 ev yandı, 3 kişi kayıp

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Giriş: 02.01.2022 15:32
ABD yeni yıla tarihin en büyük yangın felaketini yaşayarak girdi. Colorado eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında 991 ev küle döndü, 3 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Binlerce kişi tahliye edildi. Yangının büyük bir bölümünün yoğun kar yağışı sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. İşte felaketten kareler...
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