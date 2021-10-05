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Çöl maratonunda kalp krizi geçirdi

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Giriş: 05.10.2021 14:44
Fas'ta düzenlenen çöl maratonunda, Fransız bir yarışmacı zorlu koşullara yenik düştü. Yarış esnasında kalp krizi geçiren maratoncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

48 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta 7 gün boyunca koşulması gereken 250 kilometrelik yol ve taşımaları gereken ekipmanlar. O, ağır koşullara dayanamadı yarış esnasında hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDEN 3. YARIŞÇI OLDU

Fas'ta düzenlenen zorlayıcı maratondan ölüm haberi geldi. Kimliği gizli tutulan Fransız katılımcı 35 yıldır hayatını kaybeden 3. yarışçı oldu. Söz konusu yarışçının Merzouga kum tepelerinde kalp krizi geçirdiği açıklandı.

ÇABALAR YETERSİZ KALDI

Fransız maratoncu aniden yere düşünce hemen yakınında olan iki doktor yarışçı müdahale için devreye girdi. Daha sonra da acil yardım düğmesine basarak kalp masajına başladılar. Dakikalar sonra yardım ekibini taşıyan helikopterler kum tepesine geldi. Ancak yapılan tüm müdahaleler yetersiz kaldı.

YARIŞ PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDECEK

50 yaşlarındaki katılımcı, yarış için tüm tıbbi gereklilikleri yerine getirmişti ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymadan ilk etabı başarıyla tamamlamıştı. Yaşananların ardından, 8 Ekim Cuma günü sona erecek olan yarışın, planlandığı gibi devam etmesi kararı alındı.

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