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Çöken binanın enkazından böyle kurtarıldı

İHA
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Giriş: 25.06.2021 17:00
ABD'nin Florida eyaletinde dün 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu arama-kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülürken, bir erkek çocuğunun enkazdan sağ olarak çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da dün kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Çökmenin gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle can kaybı sayısının yüksek olmasından endişe edilirken, enkazdan sağ olarak kurtarılan bir çocuk herkese umut oldu.

İtfaiye ekiplerinin erkek çocuğunu sağ olarak çıkardığı anlar kameralara yansıdı. Çocuğun sedyeye alındığı ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Çocuğun kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Binadaki çökme nedeniyle şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 99 kişiden haber alınamadı.

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