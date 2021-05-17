Çocukları katleden terör devleti İsrail, Filistin’e destek veren Bella Hadid’e saldırdı

Terör devleti İsrail, abluka altına aldığı Gazze şeridinde çocuk, kadın ve yaşlıları katletmeye devam ediyor. İnsanların üzerine zehirli gaz bile atan işgalci İsrail savaş karşıtı çağrıları görmezden gelirken ABD'li ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz günlerde İsrail karşıtı protesto gösterilerine katılarak Filistin halkına olan desteğini bir kez daha dünyaya duyurmuştu. Ünlü modelin bu tepkisinin ardından İsrail hükümetine ait resmi Twitter hesabı, Bella Hadid’i hedef göstererek soykırım yandaşlığı yaptığını iddia etti.