28 Aralık 2023, Perşembe
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Çobanlar katliam yaptı: 200 ölü! Nijerya’da yakın tarihin en kanlı saldırısı
İklim krizi ve doğal afetler nedeniyle çiftçilerin yeterli kaynağa ulaşmakta zorlandığı Nijerya'da, bir grup çoban korkunç bir katliama imza attı. Gece karanlığında 15 köyü basarak evlere ateş açan çobanlar, 200 sivili katletti. Yüze yakın kişi de yaralandı.