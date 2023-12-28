Çobanlar katliam yaptı: 200 ölü! Nijerya’da yakın tarihin en kanlı saldırısı

İklim krizi ve doğal afetler nedeniyle çiftçilerin yeterli kaynağa ulaşmakta zorlandığı Nijerya'da, bir grup çoban korkunç bir katliama imza attı. Gece karanlığında 15 köyü basarak evlere ateş açan çobanlar, 200 sivili katletti. Yüze yakın kişi de yaralandı.

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