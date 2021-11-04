CNN direktörü Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Trump ve koronavirüs hakkında ortalığı karıştıracak sözler

CNN'in teknik müdürü Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri dünya basınını salladı. Kitleleri istedikleri gibi yönlendirmek isteyen küresel güçlerin oyunu da bu video ile ifşa oldu. İşte Chester'ın ABD eski Başkanı Trump, koronavirüs salgını ve iklim değişilikliği hakkındaki sözleri.