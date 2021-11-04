Claude Monet'in eseri 25 yıl sonra açık arttırmaya çıkacak

Fransız ressam Claude Monet'in ünlü nilüferler serisinden bu önemli eseri, yıllar sonra açık artırmaya çıkıyor. Eser, 25 yıllık bir süreden sonra ilk defa New York'ta modern akşam müzayedesi kapsamında 16 Kasım'da açık artırmaya çıkarılacak. Claude Monet, eserleri güzelliği ve perspektif değiştiren deneyleri ile dünya çapında sevilen, sanat tarihinin inkar edilemez ikonlarından biri olmaya devam ediyor ve onun ünlü nilüferler serisinin mükemmel bir örneğini temsil ediyor.

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