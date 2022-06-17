17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: Batı'nın ileri karakolu olduk, yalnız kalacağız

Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: Batı'nın ileri karakolu olduk, yalnız kalacağız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2022 13:25
Yunanistan'dan son dönemlerde Türkiye karşıtı provokasyon hamleleri gelirken Yunanistan'ın ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, Miçotakis'i uyardı. Çipras, "Türkiye'ye karşı kendimizi kandırmayalım. Yunanistan çözümün parçası olmak yerine krizin parçası oldu. Batı'nın ileri karakolu olduk, yalnız kalacağız. Egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım"  dedi. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İade kararı imzalandı!
İade kararı imzalandı!
Çipras’tan Miçotakis’e uyarı!
Çipras'tan Miçotakis'e uyarı!
Müslümanlara şiddet! Evleri yakılıp yıkılıyor
Müslümanlara şiddet! Evleri yakılıp yıkılıyor
İsveç’in göbeğinde Kandil!
İsveç'in göbeğinde Kandil!
Ege’de Yunan provokasyonu!
Ege'de Yunan provokasyonu!
Kiev’de beşli zirve: İşgal sonrası bir ilk
Kiev'de beşli zirve: İşgal sonrası bir ilk
Dünyada bir ilki başardı!
Dünyada bir ilki başardı!
İran’da 2 şüpheli ölüm daha!
İran’da 2 şüpheli ölüm daha!
İsrail ordusu: Esad’ın sarayını bombalarız
İsrail ordusu: Esad’ın sarayını bombalarız
Gıda krizi Almanya’yı vurdu!
Gıda krizi Almanya'yı vurdu!
Terör destekçisi vekilden yeni şantaj!
Terör destekçisi vekilden yeni şantaj!
İngiltere’de “yasak aşk” cinayeti!
İngiltere’de “yasak aşk” cinayeti!
Daha Fazla Video Göster