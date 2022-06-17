17 Haziran 2022, Cuma
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Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: Batı'nın ileri karakolu olduk, yalnız kalacağız
Yunanistan'dan son dönemlerde Türkiye karşıtı provokasyon hamleleri gelirken Yunanistan'ın ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, Miçotakis'i uyardı. Çipras, "Türkiye'ye karşı kendimizi kandırmayalım. Yunanistan çözümün parçası olmak yerine krizin parçası oldu. Batı'nın ileri karakolu olduk, yalnız kalacağız. Egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım" dedi. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.