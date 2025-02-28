Çin’in başkenti Pekin’de Ramazan hazırlığı! A Haber görüntüledi

Uzak Doğu'da da Ramazan sevinci yaşanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek de başkent Pekin'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Niuce semtini gezerek Ramazan alışverişini görüntüledi. Ardından tarihi Niuce Camii'ne gitti. Vakit namazı sonrası Müslümanlarla sohbet etti. İşte tüm detaylar…

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