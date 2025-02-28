28 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Çin’in başkenti Pekin’de Ramazan hazırlığı! A Haber görüntüledi
Çin’in başkenti Pekin’de Ramazan hazırlığı! A Haber görüntüledi

Çin’in başkenti Pekin’de Ramazan hazırlığı! A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2025 16:39
Uzak Doğu'da da Ramazan sevinci yaşanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek de başkent Pekin'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Niuce semtini gezerek Ramazan alışverişini görüntüledi. Ardından tarihi Niuce Camii'ne gitti. Vakit namazı sonrası Müslümanlarla sohbet etti. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin’in başkenti Pekin’de Ramazan hazırlığı! A Haber görüntüledi
Kral Charles iftarlık hazırladı
Kral Charles iftarlık hazırladı
Çin’in başkenti Pekin’de Ramazan hazırlığı!
Çin’in başkenti Pekin’de Ramazan hazırlığı!
İtalya’da 8 milyon aileye doğalgaz desteği
İtalya'da 8 milyon aileye doğalgaz desteği
Fransa’daki cami kundaklandı mı?
Fransa'daki cami kundaklandı mı?
Trump’da Gazzeli gençlerden yanıt
Trump’da Gazzeli gençlerden yanıt
Atina’da tansiyon yüksek! Protestocular polisle çatıştı
Atina’da tansiyon yüksek! Protestocular polisle çatıştı
PKK’ya silah bırakma çağrı dünya basınında!
PKK’ya silah bırakma çağrı dünya basınında!
İsrail’in yaptığı işkenceleri anlattı
İsrail’in yaptığı işkenceleri anlattı
İsrail’in serbest bıraktığı 97 Filistinli Kahire’de!
İsrail’in serbest bıraktığı 97 Filistinli Kahire’de!
Erdoğan–Trump–Putin–Zelenskiy zirvesi mi?
Erdoğan–Trump–Putin–Zelenskiy zirvesi mi?
Askeri uçak yerleşim yerine düştü!
Askeri uçak yerleşim yerine düştü!
Trump’tan skandal Gazze videosu
Trump’tan skandal Gazze videosu
Daha Fazla Video Göster