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Çin'in 14. mürettebatlı uzay görevi başladı

Çin'in 14. mürettebatlı uzay görevi başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 03:33
Çinli 3 astronotu Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaştırmayı hedefleyen Long March-2F taşıyıcı roketi Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Astronotların, Shenzhou-19 görevi kapsamında bir dizi bilimsel çalışmaya imza atacağı açıklandı.
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