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Çin’den Tayvan’a gözdağı!

Çin'den Tayvan'a gözdağı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 22:12
Çin, "Boğaz Tufanı" adı verilen tatbikatın ikinci gününde gerçek mühimmatlar kullanarak Tayvan Adası'nı abluka altına aldı. Tatbikatın senaryosunda, enerji tesisleri ve kritik altyapıların yok edilmesi canlandırıldı. Çin'in gerçekleştirdiği tatbikat, bölgedeki gerilimi artırırken, uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor.
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Çin’den Tayvan’a gözdağı!
Çin’den Tayvan’a gözdağı!
Çin'den Tayvan'a gözdağı!
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