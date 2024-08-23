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Çin'den Rusya ve Belarus'a çıkarma

Çin'den Rusya ve Belarus'a çıkarma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 10:04
Güncelleme:23.08.2024 10:07
Çin, Rusya ve Belarus ile ilişkilerini en yüksek seviyeye çıkarıyor. Çin Başbakanı önce Moskova'yı ardından da Belarus'u ziyaret etti. Gündemde ülkeler arasındaki ticari ilişkiler vardı. Aynı sıralarda Çin ordusundan bir heyet de Moskova'da temaslardaydı. Gelişmeler Çin'de nasıl yankılandı? Ayrıntıları muhabirimiz Mehmet Zeyrek aktardı.
Çin’den Rusya ve Belarus’a çıkarma
Çin'den Rusya ve Belarus'a çıkarma
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