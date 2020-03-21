Çin’den koronavirüsle (coronavirus) ilgili güzel haber! Son 3 gündür yeni vaka yok |Video

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (coronavius) ile ilgili güzel gelişmeler yaşanıyor. Çin virüsü neredeyse atlattı gibi… Ülke içerisinde son 3 gündür yeni vaka görülmüyor. Peki Çin bunu nasıl başardı? Kornavirüsü hangi önlemleri alarak yendi? Pekin’de bulunan A Haber muhabiri Sadi Kaymaz canlı yayında anlattı.