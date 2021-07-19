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Çin'den korkutan haber: Monkey B virüsünden ilk ölüm gerçekleşti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2021 10:13
Çin'de Monkey B virüsü rüzgarı başladı. Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veterinerin "Monkey B" (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Ölen veterinerin, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra virüse yakalandığı açıklandı. İşte haberin ayrıntıları...
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