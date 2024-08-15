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Çin'den Gazze çağrısı! Tel Aviv - Tahran krizine Çin ne diyor? A Haber ekibi Çin'de

Çin'den Gazze çağrısı! Tel Aviv - Tahran krizine Çin ne diyor? A Haber ekibi Çin'de

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 11:58
Gözler Gazze için yapılacak ateşkes görüşmelerinde. Peki Çin, müzakerelere nasıl bakıyor? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den detayları aktardı.
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A Haber ekibi Çin’de
A Haber ekibi Çin'de
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