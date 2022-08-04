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Çin'den balistik füzeli tatbikat! Tayvan: olası saldırıya karşı savunma sistemlerimiz aktif durumda

A Haber
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Giriş: 04.08.2022 16:26
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin tartışmalı Tayvan ziyareti, Pasifik'teki gerilimi had safhaya çıkardı. Washington'ı "ateşle oynamak" ile suçlayan Çin, Tayvan karasularına balistik füze fırlatmaya başladı. Son gelişmeleri Çin Medya Grubu muhabiri Zhao Beibei, Pekin'den aktardı.
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