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Çin'den ABD'ye rest! Silahlarını açıkça gösterdi: Hiçbir ülke benzer adımı atamaz

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Giriş: 26.04.2021 16:26
Güncelleme:26.04.2021 16:32
Gerginleşen Rus-ABD ilişkilerine bir yenisi daha ekleniyor. Çin, askeri gücünü gözler önüne sererek ABD'yi hedef aldı. ABD ve müttefiki Tayvan ile bilek güreşine tutuşan Çin, bir savaş gemisi, bir helikopter gemisi ve bir nükleer denizaltıdan oluşan yeni silahlarını resmen dünyaya gösterdi.
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