22 Mart 2022, Salı
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Çin’de yolcu uçağı neden düştü? Uçağın düştüğü anlar kamerada
Çin'de içerisinde 123 yolcu ve 9 mürettabatın bulunduğu uçak 9 bin metreden ormanlık alana çakıldı. Boeing 737 model uçağın düştüğü yerde büyük bir yangın çıktı. Çin devlet televizyonu uçak kazasının enkazında devam eden kurtarma çalışmalarında canlı bulunamadığını duyurdu. Kaza anı kameralara yansıdı.