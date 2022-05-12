12 Mayıs 2022, Perşembe
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Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı: 40'tan fazla yolcu yaralandı
Son dakika haberi... Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.