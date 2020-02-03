04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.02.2020

Çin'de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı

Koronavirüsünün (2019- nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi'nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu. Sosyal medyada, 10 günde tamamlanan hastaneye dair paylaşılan görüntülerde, prefabrik hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı. Virüs tespit edilen kişilerin tedavi edileceği odalar kameralara yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çin'de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı
Çin'de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı
En acı 15 saniye!
En acı 15 saniye!
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
Koronavirüs şüphelilerini böcek gibi ilaçladılar!
Koronavirüs şüphelilerini böcek gibi ilaçladılar!
Londra'da terör saldırısı! Polis ateş açtı
Londra'da terör saldırısı! Polis ateş açtı
100 milyon kişinin hayatı tehdit altında!
100 milyon kişinin hayatı tehdit altında!
Savaş uçaklarıyla vurdular! Sınırda gerilim tırmanıyor
Savaş uçaklarıyla vurdular! Sınırda gerilim tırmanıyor
ABD'de acil durum ilan edildi
ABD'de acil durum ilan edildi
Rusya'da fabrikada patlama!
Rusya'da fabrikada patlama!
Korku filmi gibi! Vuhan kentinde evler dışarıdan mühürlendi!
Korku filmi gibi! Vuhan kentinde evler dışarıdan mühürlendi!
Koronavirüs hangi ülkelere yayıldı?
Koronavirüs hangi ülkelere yayıldı?
İdlib'e hava saldırısı: 10 sivil öldü
İdlib'e hava saldırısı: 10 sivil öldü
Daha Fazla Video Göster