23 Aralık 2023, Cumartesi
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Çin'de skandal görüntüler! Ameliyat sırasında defalarca yumrukladı
Çin’de bir doktorun göz ameliyatı yaptığı 82 yaşındaki hastaya ameliyat sırasında yumruk attığı ortaya çıktı. Olaya ait görüntülerin yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.