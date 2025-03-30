Çin’de obezite ile mücadele! Kilo yönetimi dönemi başladı

Uzak Doğu'da obezite uzun süre düşük seviyedeydi ancak Çin'de özellikle çocuklarda kilo artışı ciddi boyutlara ulaştı. Bu nedenle Çin obeziteyle mücadele için seferberlik başlattı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek başkentteki klinikleri ve parkları gezerek Çinlilerin sağlıklı yaşam için neler yaptıklarını inceledi.

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