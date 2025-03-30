30 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Çin’de obezite ile mücadele! Kilo yönetimi dönemi başladı
Çin’de obezite ile mücadele! Kilo yönetimi dönemi başladı

Çin’de obezite ile mücadele! Kilo yönetimi dönemi başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2025 12:52
Uzak Doğu'da obezite uzun süre düşük seviyedeydi ancak Çin'de özellikle çocuklarda kilo artışı ciddi boyutlara ulaştı. Bu nedenle Çin obeziteyle mücadele için seferberlik başlattı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek başkentteki klinikleri ve parkları gezerek Çinlilerin sağlıklı yaşam için neler yaptıklarını inceledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin’de obezite ile mücadele! Kilo yönetimi dönemi başladı
Çin’de obezite ile mücadele
Çin’de obezite ile mücadele
Japonya’da bayram namazı 3 kez kılındı
Japonya'da bayram namazı 3 kez kılındı
Rusya Devlet Başkanı Putin’e ait limuzin alev aldı!
Rusya Devlet Başkanı Putin’e ait limuzin alev aldı!
Gazze’de katliam bayram arifesinde de durmadı!
Gazze'de katliam bayram arifesinde de durmadı!
Güney Kore’de orman yangınları yeniden başladı!
Güney Kore'de orman yangınları yeniden başladı!
İsrailli yerleşimcilerden Filistinli aileye vahşi saldırı!
İsrailli yerleşimcilerden Filistinli aileye vahşi saldırı!
Asya’yı sarsan deprem: Ölü sayısı bini aştı!
Asya'yı sarsan deprem: Ölü sayısı bini aştı!
Tayland’ın başkentinde OHAL ilan edildi!
Tayland’ın başkentinde OHAL ilan edildi!
Doktora öğrencisi Rümeysa ABD’de gözaltında!
Doktora öğrencisi Rümeysa ABD'de gözaltında!
Putin’den Ukrayna önerisi: Geçici yönetim
Putin'den Ukrayna önerisi: Geçici yönetim
Emine Erdoğan’dan sıfır atık vurgusu!
Emine Erdoğan’dan sıfır atık vurgusu!
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu
İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu
Daha Fazla Video Göster