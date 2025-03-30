30 Mart 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Çin’de obezite ile mücadele! Kilo yönetimi dönemi başladı
Uzak Doğu'da obezite uzun süre düşük seviyedeydi ancak Çin'de özellikle çocuklarda kilo artışı ciddi boyutlara ulaştı. Bu nedenle Çin obeziteyle mücadele için seferberlik başlattı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek başkentteki klinikleri ve parkları gezerek Çinlilerin sağlıklı yaşam için neler yaptıklarını inceledi.