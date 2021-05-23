Çin’de maratona katılan 21 sporcu hayatını kaybetti

Çin’de düzenlenen bir maratonda felaket yaşandı. Koşuya katılan 21 sporcu dağ etabında yaşanan ani sıcaklık düşüşü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Spor tarihinin en büyük felaketlerinden biri Çin'de yaşandı.

Maratona katılan 21 sporcu hayatını kaybetti. Can kayıplarının sebebi ise dağ etabındaki olumsuz hava koşulları.

Gansu eyaletindeki maratona 172 sporcu katıldı.

Koşunun dağ etabına gelindiğinde ise ani sıcaklık düşüşü yaşandı.

Sporcular dağ etabında mahsur kaldı. Gece boyunca ekipler sporcuları kurtarmak için seferber oldu. Ancak bölgeye ulaşıldığında yapacak fazla bir şey kalmamıştı.

21 sporcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzmanlara göre can kayıplarının en önemli sebeplerinden biri ihmalkârlık. Yüksekliği 3 bin metreyi bulan ve dar dağ yollarını da kapsayan araziye çıkan yarışmacıların herhangi bir önlem almadan yarışa katıldıkları belirtildi.

Yetkililerin sporcuları hava koşullarına ilişkin bilgilendirmemesi de felakete davetiye çıkardı.

Yarışmanın düzenleyicisi olan Baiyin Kenti Belediye Başkanı, özür dileyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.