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Çin'de korkunç olay! Restoran patladı: Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 13.03.2024 11:02
Çin'in Hebei bölgesinde bulunan bir restoranda patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.
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