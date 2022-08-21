21 Ağustos 2022, Pazar
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Çin'de "kırmızı" alarm! Açık havadaki iş faaliyetleri durduruldu
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzey, doğu ve iç kesimlerinde etkisi hissedilen sıcak hava dalgası nedeniyle yayımladığı "kırmızı uyarının" sürdüğünü bildirdi.