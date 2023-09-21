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Çin’de hortum felaketi: 10 ölü, 4 yaralı! 5 binden fazla kişi etkilendi

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Giriş: 21.09.2023 15:38
Güncelleme:21.09.2023 15:41
Çin'de bir kez daha hortum felaketi yaşandı. 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, 5 binden fazla kişi de hortumdan etkilendi. 41,8 hektarlık tarım arazisi de zarar gördü. Yetkililer şiddetli rüzgarların devam edebileceğini, bu yüzden de insanların hortum gibi felaketlere hazır olması konusunda uyarıda bulundu.
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