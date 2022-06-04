04 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çin'de "halk kahramanları" masalı kabusa döndü! Koronavirüs çalışanları eziyet oldu
Son iki yılda tüm dünyadaki düzeni değiştiren koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak görülen Çin’de huzursuzluk artıyor. Salgının başından bu yana “kahramanlar” olarak adlandırılan ve halk sağlığını korumakla görevli olan beyaz koruyucu kıyafetli halk çalışanları, ülke genelinde artık şiddet uygulayıcıları olarak anılıyor.