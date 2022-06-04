Çin'de "halk kahramanları" masalı kabusa döndü! Koronavirüs çalışanları eziyet oldu

Son iki yılda tüm dünyadaki düzeni değiştiren koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak görülen Çin’de huzursuzluk artıyor. Salgının başından bu yana “kahramanlar” olarak adlandırılan ve halk sağlığını korumakla görevli olan beyaz koruyucu kıyafetli halk çalışanları, ülke genelinde artık şiddet uygulayıcıları olarak anılıyor.