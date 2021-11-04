Çin’de Delta varyantı paniği! Kovid-19 vakaları çok sayıda bölgeye yayıldı

Çin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı. Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ekim ortasından bu yana kaydedilen yerel kaynaklı vaka sayısı 500’e yaklaştı. Son 24 saatte Çin’in güneybatısındaki Çongçing şehri ve Siçuan eyaletinin başkenti Çıngdu, yerel kaynaklı yayılmanın görüldüğü şehirler arasına katıldı.