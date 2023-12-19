Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! Gansu eyaletindeki depremde 126 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde altı virgül iki büyüklüğünde deprem oldu. 126 kişinin öldüğü açıklandı. Depremin ardından 10 saatte 4 artçı sarsıntı meydana geldi. Ayrıntıları Çin devlet televizyon kanalı CGTN muhabiri Zhao Beibei aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN