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Çin’de 18 metrelik dev kardan adam! Yeni yıl hazırlıkları sürüyor

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Giriş: 09.12.2022 08:48
Tüm dünyada olduğu gibi, Çin'de de yeni yıl heyecanı şimdiden başladı. Kutlamalar öncesinde Heilongjiang eyaletinde 18 metrelik dev bir kardan adamın yapımına başlandı.
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18 metrelik dev kardan adam!
18 metrelik dev kardan adam!
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