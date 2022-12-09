Çin’de 18 metrelik dev kardan adam! Yeni yıl hazırlıkları sürüyor

Tüm dünyada olduğu gibi, Çin'de de yeni yıl heyecanı şimdiden başladı. Kutlamalar öncesinde Heilongjiang eyaletinde 18 metrelik dev bir kardan adamın yapımına başlandı.

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