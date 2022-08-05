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Çin Tayvan'ı kuşattı

A Haber
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Giriş: 05.08.2022 13:46
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Pasifik'te sular durulmuyor. 6 noktada askeri tatbikatlar başlatan Çin, Tayvan karasularını balistik füzelerle vurdu. Tayvan, uluslararası topluma kınama çağrısı yaparken, Çin'den savaş sloganları yükseldi. Son gelişmeleri Çin Medya Grubu muhabiri Zhao Beibei Pekin'den A Haber canlı yayınında anlattı.
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