03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Çin Tayvan'ı işgal eder mi? Gıda krizinden çip krizine mi? Uzman isim değerlendirdi
Tüm dünya Çin ile ABD arasındaki Tayvan geriliminin yeni bir savaşa yol açmasından endişe duyuyor. Muhtemel savaşın ekonomik, siyasi bir çok sonucu olacak. ABD - Çin - Tayvan gerilimi dünyayı yeni bir savaşa mı sürüklüyor? Muhtemel savaşın ekonomik ve siyasi sonuçları ne olur? Çin ve ABD'nin Tayvan gerilimi yeni çip krizine yol açar mı? Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.