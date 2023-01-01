Çin sınırları açtı ülkeler önlemleri artırdı! İngiltere’den Çin’den gelenlere negatif kovid testi şartı

Çin'in sıfır kovid politikasını gevşetmesinin ardından, ABD, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerin ardından bu kez İngiltere de Çin'den gelecek yolculara Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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