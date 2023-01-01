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Çin sınırları açtı ülkeler önlemleri artırdı! İngiltere’den Çin’den gelenlere negatif kovid testi şartı

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 12:51
Güncelleme:01.01.2023 12:55
Çin'in sıfır kovid politikasını gevşetmesinin ardından, ABD, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerin ardından bu kez İngiltere de Çin'den gelecek yolculara Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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