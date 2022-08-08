08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Çin devlet medyasında gövde gösterisi! Tatbikatların son görüntüsü yayınlandı
Tayvan adası çevresindeki tatbikatlarını kuzeye doğru genişletme kararı alan Çin, bu kez medya üzerinden gövde gösterisi yaptı. Çin devlet kanalı onlarca savaş jeti ve bombardıman uçağının Tayvan Boğazı yakınlarında uçtuğu görüntüleri yayınladı. Çin'e misillemede bulunan Tayvan ordusu ise ada çevresinde tatbikatlara başlayacaklarını açıkladı.