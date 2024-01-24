Çiftçilerin protestosu facia ile bitti! Araç protestocuların arasına daldı: 1 ölü

Fransa'da hükümetin tarım politikasını protesto etmek için gösteri düzenleyen çiftçiler yolu kapattı. Ancak tam da eylem sırasında bir sürücü aracıyla eylemcilerin arasına daldı. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

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