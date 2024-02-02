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Çiftçilerin öfkesi dinmiyor! Traktörlerle AB'nin Tarım Politikasını protesto ediyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 17:55
Avrupa'daki çiftçi protestoları aralıksız devam ediyor. Traktörler ile çiftçiler Hollanda Belçika arasındaki 3 otoyolu trafiğe kapattı. A Haber Muhabiri Fatih Özyar bölgeden gelişmeleri aktardı.
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