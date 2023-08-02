02 Ağustos 2023, Çarşamba
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CHP'de "baba-oğul" kavgası! Kanlı-bıçaklı savaş! Tarafların planı belli oldu
CHP'deki değişimin sancısı gün geçtikçe dahada çoğalıyor. Girdiği her seçimde yenilen ve adını tarihe "Seçim kaybeden lider" olarak yazdıran Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı büyük bir organizasyon içinde olan İBB Başkanı İmamoğlu'nun savaşı derinlik kazandı. Geride bıraktığımız günlerde "CHP'de lider ve yönetiminin değişmeli" çıkışında bulunan İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu dönemini bitirme" buluşması organize edip CHP'nin ağır toplarıyla bir araya geldi. Ancak umduğunu bulamadı, 'aday olma' yanıtını aldı. Bir yandan da gözler İmamoğlu'nun açıklayacağı manifestoya çevrildi. 'Kemalci'ler 10 Ağustos'u işaret ederken, 'Ekremci'ler, ilçe kongrelerine dikkat çekerek İmamoğlu'nun 10 Ağustos’tan önce konuşmak istediğini dillendirdi.