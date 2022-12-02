02 Aralık 2022, Cuma
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Cezayir’de ilkokul öğrencilerinin görüntüleri viral oldu! Okuldan önce camiye gittiler
Cezayir'de ilkokul öğrencilerinin camide sabah namazını kıldıktan sonra okula gittiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte öğrencilerin o görüntüleri...