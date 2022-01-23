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Çevresel acil durum ilan edildi! Kıyılarda 'Siyah' alarm

İHA
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Giriş: 23.01.2022 13:39
Peru'da petrol sızıntısının neden olduğu çevre felaketinin ardından 90 günlük 'çevresel acil durum' ilan edildi. Öte yandan Repsol, sızıntıdan 2 bin 384 metreküp kumun zarar gördüğünü belirterek, temizlik çalışmaları için bin 350'den fazla kişiyi organize ettiğini ve 224 kişiyi daha çalışmalara dahil edeceğini açıklamıştı.
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