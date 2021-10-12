'Cesur yürek' Almanya'da! Ezana saygı hedef haline döndü

Avrupa artan İslamofobik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Almanya Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Müslüman topluma saygı çerçevesinde cuma günü ezan okunmasına izin veren uygulamayı hayata geçirdi. Ülkenin en önde gelen Katolik kentlerinden biri olan Köln'de Reker'in bu adımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Ezana izin verdiği için hedef haline gelen Belediye Başkanı Reker, Müslümanlardan büyük destek gördü.