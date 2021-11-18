Cesetten beslenen tabut görenleri şoke ediyor

Dünyanın en büyük ortak sorunlarından biri olan küresel ısınma nedeniyle atılan çevreci adımlar büyük önem taşıyor. Son olarak üretilen 'canlı tabut' ise akıllara durgunluk verdi. Hollandalı bir girişimci tarafından üretilen tabutun fiyatı ise 1495 euro yani yaklaşık 18 bin liradan alıcı buluyor.