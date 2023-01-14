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Cephede "Soledar" bilmecesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2023 14:16
Rusya Ukrayna savaşında Soledar bilmecesi yaşanıyor. Rusya uzun çatışmaların ardından kentte kontrolü sağladıklarını açıkladı. Ukrayna tarafı ise çatışmaların devam ettiğini duyurdu. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev son gelişmeleri aktardı.
Cephede Soledar bilmecesi
Cephede "Soledar" bilmecesi
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