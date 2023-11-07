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Cephe hattından sıcak görüntüler

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Giriş: 07.11.2023 16:36
El Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Askerleri ile böyle çatıştı.
Cephe hattından sıcak görüntüler
Cephe hattından sıcak görüntüler
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