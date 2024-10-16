Cenevre’de PAB Genel Kurulu’nda İsrail protestosu!

İsviçre’de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik’in (PAB) 149. Genel Kurulu oturumunda çok sayıda parlamenter, İsrailli temsilcinin konuşmasını protesto ederek salonu terk etti.

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