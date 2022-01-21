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Cenevre’de ABD-Rusya zirvesi sona erdi! ABD’den ilk açıklama geldi

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Giriş: 21.01.2022 16:06
Güncelleme:21.01.2022 16:07
Dünyanın gözünü gerginliğin tırmandığı Ukrayna sınırına çevirdi. Bugün Cenevre’de konuyla ilgili ABD ve Rusya bir araya geldi. Kritik zirve sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklamalardan bulundu. Blinken, “Bir müzakere değildi, samimi bir görüş alışverişiydi. Saldırıları durdurmak Rusya’ya bağlı. Ancak o zaman ortak bir sonuçta uzlaşabiliriz. ” dedi.
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