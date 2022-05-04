04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Cenazesinde dirildi! Ülkeyi karıştıran olay
Peru'da trafik kazası geçirip hayatını kaybeden kadın, cenazesinde dirildi. Tabuttan ses gelmesi üzerine yaşadığı fark edilen kadın apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine bağlanan kadın daha sonra hayatını kaybetti.