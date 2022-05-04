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Cenazesinde dirildi! Ülkeyi karıştıran olay

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Giriş: 04.05.2022 12:43
Peru'da trafik kazası geçirip hayatını kaybeden kadın, cenazesinde dirildi. Tabuttan ses gelmesi üzerine yaşadığı fark edilen kadın apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine bağlanan kadın daha sonra hayatını kaybetti.
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