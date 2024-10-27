27 Ekim 2024, Pazar
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Celtic taraftarlarından örnek hareket! Filistin bayrakları dalgalandı
İşgalci İsrail'in 1 yılı aşkın süredir Gazze'deki kanlı saldırıları devam ederken spor dünyası da ilk günden bu yana soykırıma sessiz kalmadı. Futbol dünyasına İsrail'in saldırıları karşısında birlik mesajı veren Celtic taraftarları, tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandırırken bir yandan da iki masum çocuğun yer aldığı pankartlar yer aldı.