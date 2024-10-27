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Celtic taraftarlarından örnek hareket! Filistin bayrakları dalgalandı

Celtic taraftarlarından örnek hareket! Filistin bayrakları dalgalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 22:13
İşgalci İsrail'in 1 yılı aşkın süredir Gazze'deki kanlı saldırıları devam ederken spor dünyası da ilk günden bu yana soykırıma sessiz kalmadı. Futbol dünyasına İsrail'in saldırıları karşısında birlik mesajı veren Celtic taraftarları, tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandırırken bir yandan da iki masum çocuğun yer aldığı pankartlar yer aldı.
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